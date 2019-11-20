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Lebron James triple double rekoru kırdı

NBA HABERLERİ  | 20.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek ligde 12. galibiyetini aldı. Lakers'da Lebron James 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile oynayarak triple double yaptı. LeBron ayrıca NBA'deki tüm takımlara karşı triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

Lebron James triple double rekoru kırdı

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek galibiyet sayısını 12'ye çıkardı.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Lakers'da LeBron James 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile oynayarak triple double yaparken, Anthony Davis 34 sayı, 7 ribaund ve Rajon Rondo 8 sayı, 10 asistle mücadele etti.
Ligde 9. mağlubiyetini alan Thunder'da ise Dennis Schröder 31 sayı, 4 ribaund ve Danilo Gallinari 25 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan LeBron James, NBA'deki tüm takımlara karşı triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies: 95 - Golden State Warriors: 114
New Orleans Pelicans: 115 - Portland Trail Blazers: 104
Sacramento Kings: 120 - Phoenix Suns: 116
Los Angeles Lakers: 112 - Oklahoma City Thunder: 107

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
oklahoma city thunder los angeles lakers NBA lebron james Staples Center

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