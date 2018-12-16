SPOR

LeBron James ve Lonzo Ball, aynı maçta triple double yaptı

NBA HABERLERİ  | 16.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'i 128-100 yenen Los Angeles Lakers'ın oyuncuları LeBron James ve Lonzo Ball, "triple double"a imza attı.

LeBron James ve Lonzo Ball, aynı maçta triple double yaptı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets deplasmanından 128-100 galip ayrıldı. Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Lonzo Ball da 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle üç istatistikte çift haneye ulaştı.

James ve Ball böylece 2007'de New Jersey Nets formasıyla bunu başaran Jason Kidd ve Vince Carter'tan bu yana bir NBA maçında "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldu. James ile Ball, aynı maçta "triple double" yapan 8. takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.

Hornets cephesinde Malik Monk 19, Miles Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Utah Jazz: 96-89

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 100-128

Detroit Pistons-Boston Celtics: 113-104

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 97-105

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 93-98

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 110-104

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 107-99

PARTNERDünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...Dünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...
Cedi üzüldü, Ersan sevindiCedi üzüldü, Ersan sevindi
Harden, Lakers'a patladıHarden, Lakers'a patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
los angeles lakers lebron james Lonzo Ball

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın görevine son verildi

Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın görevine son verildi

Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok

Erman Toroğlu Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Erman Toroğlu Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Russell Westbrook NBA tarihinin en çok triple double yapan 3. oyuncusu oldu

Russell Westbrook NBA tarihinin en çok triple double yapan 3. oyuncusu oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

Dwight Howard için olay yaratan iddia

Dwight Howard için olay yaratan iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LeBron James ve Lonzo Ball, aynı maçta triple double yaptı

LeBron ve Ball tarihe geçti

Milwaukee Bucks, Cleveland Caveliers'ı 114-102 yendi

Cedi üzüldü, Ersan sevindi

Houston Rockets 126 - 111 Los Angeles Lakers

Harden, Lakers'a patladı

Philadelphia 76ers 124 - 127 Brooklyn Nets

Furkan Korkmaz 18 sayıyla alev aldı

Toronto Raptors 123 - 99 Los Angeles Clippers

Toronto Clippers'ı dağıttı

Milwaukee Bucks, Cleveland'ı 108-92 mağlup etti

Ersan Cedi'yi üzdü, Furkan rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.