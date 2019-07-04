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Lecce'den Burak Yılmaz itirafı: En iyi futbolcumuz olurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Lecce'nin teknik direktörü Fabio Liverani, Beşiktaşlı Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Lecce'den Burak Yılmaz itirafı: En iyi futbolcumuz olurdu

İtalya Ligi Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce'nin teknik direktörü Fabio Liverani, Beşiktaş'ın 33 yaşındaki yıldız santrforu Burak Yılmaz hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Liverani, La Gazzetta dello Sport gazetesine yağtığı açıklamada, "Burak, evrensel bir golcü" ifadelerini kullandı.

'BURAK, MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU'

İtalyan teknik adam yıldız futbolcu için, "Burak Yılmaz, takımımızda olsaydı en iyi oyuncumuz olurdu. Fiziği, kişiliği ve kendisine olan inanılmaz güveniyle müthiş bir futbolcu. Burak Yılmaz'ı Mandzukic'e benzetiyorum. Burak da Mandzukic gibi evresnel bir golcü. Burak Yılmaz'ı, Türkiye-Fransa maçında seyretmiştim. Raphael Varane gibi bir defans oyuncusunu dans ettirmişti. Zaten kariyeri kendisini yeterince anlatıyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, 15'i Beşiktaş'ta, 7'si Trabzonspor'da olmak üzere 22 maça çıktı, 16 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

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Beşiktaş lecce burak yılmaz

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