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Burak Yılmaz sürprizi! Teklifi kabul etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz Çizme yolcusu... Geçen sezon Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olan Burak Yılmaz'la Serie A'nın yeni ekibi Lecce'nin ilgilendiği ve Burak Yılmaz'ın da bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Burak Yılmaz sürprizi! Teklifi kabul etti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlıları şampiyonluk yarışında tutan Burak Yılmaz için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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İtalyan basınına yansıyan habere göre; bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce, Burak Yılmaz ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin Burak Yılmaz için Beşiktaş'la temasa geçtiği ve Burak Yılmaz'ın teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Burak Yılmaz'ın alacakları nedeniyle tecrübeli golcüyü serbest bırakabileceği ve 33 yaşındaki golcünün bedava İtalya'nın yolunu tutabileceği de haberde yer alan bilgiler arasında.

Burak Yılmaz'la ayrıca, bir diğer İtalyan ekibi Sampdoria'nın da ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezon Beşiktaş'la 15 maça çıkan Burak Yılmaz, 11 gol atma başarısı göstermişti.

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