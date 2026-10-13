Lech Poznan - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lech Poznan ile Bayer Leverkusen, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poznan sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Lech Poznan ve Bayer Leverkusen, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.
Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 6 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi.
Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 8 gol yedi.
Bayer Leverkusen, son iki maçını kazanarak formunu artırdı.
Lech Poznan, son 5 maçında 2 galibiyet elde ederken, Bayer Leverkusen son 5 maçında 4 kez üç puanı hanesine yazdırdı. Bu durum, Bayer Leverkusen'in formunu öne çıkarıyor.
Lech Poznan kadrosunda Radoslaw Murawski (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Allahyar Sayyadmanesh (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Joao Moutinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Bayer Leverkusen kadrosunda Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Jonas Hofmann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta) ve Montrell Culbreath (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
Bayer Leverkusen'in en önemli oyuncusu Patrik Schick, 5 golle takımın skor yükünü taşıyor.
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