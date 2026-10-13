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Lech Poznan - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lech Poznan, son maçında Slask Wroclaw'ı 4-1 ile geçti. Bayer Leverkusen ise Mainz'ı 4-3 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lech Poznan - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Lech Poznan
Perşembe 19:45
15.10.2026
Bayer Leverkusen
Stadyum: Stadion Poznan Yayın: tabii Spor

Lech Poznan ile Bayer Leverkusen, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poznan sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lech Poznan ve Bayer Leverkusen, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Lig Durumu

Bayer Leverkusen

4. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
3
B
1
M
1
P
10
14
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Bayer Leverkusen 14 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Bayer Leverkusen Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
8 – 8

Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 6 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi.

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 8 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Lech Poznan

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Slask Wroclaw 1-4 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G
  • 03.10.2026 Lech Poznan 2-2 Energie Cottbus Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B
  • 20.09.2026 Lech Poznan 5-1 Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa G
  • 17.09.2026 Crystal Palace 4-0 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi M
  • 12.09.2026 Gornik Zabrze 2-1 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa M
Bayer Leverkusen G G B G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G
  • 20.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G
  • 16.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi B
  • 05.09.2026 Bayer Leverkusen 4-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen, son iki maçını kazanarak formunu artırdı.

Maç öncesi değerlendirme

Lech Poznan, son 5 maçında 2 galibiyet elde ederken, Bayer Leverkusen son 5 maçında 4 kez üç puanı hanesine yazdırdı. Bu durum, Bayer Leverkusen'in formunu öne çıkarıyor.

Eksik Oyuncular

Lech Poznan

5 eksik
Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Radoslaw Murawski Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Alex Douglas Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Allahyar Sayyadmanesh Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Joao Moutinho Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Bayer Leverkusen

7 eksik
Guela Doue Sakat Baldırından Sakat
Christian Kofane Sakat Uyluk Sakatlığı
Jonas Hofmann Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Victor Boniface Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Tim Oermann Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kennet Eichhorn Sakat Hasta
Montrell Culbreath Sakat Ayağından Sakat

Lech Poznan kadrosunda Radoslaw Murawski (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Allahyar Sayyadmanesh (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Joao Moutinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Bayer Leverkusen kadrosunda Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Jonas Hofmann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta) ve Montrell Culbreath (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Patrik Schick Bayer Leverkusen 5 Gol 1 Asist
Miguel Gutierrez Miguel Gutierrez Bayer Leverkusen 1 Gol 3 Asist
Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1 Gol 1 Asist
Christian Kofane Bayer Leverkusen 2 Gol 0 Asist

Bayer Leverkusen'in en önemli oyuncusu Patrik Schick, 5 golle takımın skor yükünü taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Lech Poznan - Bayer Leverkusen maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Lech Poznan - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?

19:45

Lech Poznan - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Lech Poznan - Bayer Leverkusen maçında hangi oyuncular eksik?

Lech Poznan'da Radoslaw Murawski, Alex Douglas, Allahyar Sayyadmanesh, Joao Moutinho; Bayer Leverkusen'de Guela Doue, Christian Kofane, Jonas Hofmann, Victor Boniface, Tim Oermann, Kennet Eichhorn, Montrell Culbreath.

Lech Poznan ve Bayer Leverkusen'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
bayer leverkusen
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