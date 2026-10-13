Lech Poznan - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Lech Poznan Perşembe 19:45 Bayer Leverkusen

Lech Poznan ile Bayer Leverkusen, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poznan sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lech Poznan ve Bayer Leverkusen, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Lig Durumu Bayer Leverkusen 4. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 3 B 1 M 1 P 10 14 Attığı Gol 8 Yediği Gol +6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Bayer Leverkusen 14 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı BL Bayer Leverkusen Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 8 – 8

Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 6 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi.

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 8 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Lech Poznan tüm kulvarlar Slask Wroclaw 1-4 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G

Lech Poznan 2-2 Energie Cottbus Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

Lech Poznan 5-1 Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa G

Crystal Palace 4-0 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi M

Gornik Zabrze 2-1 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa M Bayer Leverkusen G G B G M tüm kulvarlar Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi G

Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi B

Bayer Leverkusen 4-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen, son iki maçını kazanarak formunu artırdı.

Maç öncesi değerlendirme

Lech Poznan, son 5 maçında 2 galibiyet elde ederken, Bayer Leverkusen son 5 maçında 4 kez üç puanı hanesine yazdırdı. Bu durum, Bayer Leverkusen'in formunu öne çıkarıyor.

Eksik Oyuncular Lech Poznan 5 eksik Radoslaw Murawski Alex Douglas Allahyar Sayyadmanesh Joao Moutinho Bayer Leverkusen 7 eksik Guela Doue Christian Kofane Jonas Hofmann Victor Boniface Tim Oermann Kennet Eichhorn Montrell Culbreath

Lech Poznan kadrosunda Radoslaw Murawski (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Allahyar Sayyadmanesh (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Joao Moutinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Bayer Leverkusen kadrosunda Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Jonas Hofmann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta) ve Montrell Culbreath (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Patrik Schick Bayer Leverkusen 5 Gol 1 Asist Miguel Gutierrez Bayer Leverkusen 1 Gol 3 Asist Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1 Gol 1 Asist Christian Kofane Bayer Leverkusen 2 Gol 0 Asist

Bayer Leverkusen'in en önemli oyuncusu Patrik Schick, 5 golle takımın skor yükünü taşıyor.