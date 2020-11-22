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Leeds United 0-0 Arsenal (Maç sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.11.2020 21:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.

Leeds United 0-0 Arsenal (Maç sonucu)

Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Elland Road Stadı'nda Leeds United'a konuk oldu.

Her iki takım da özellikle son bölümde buldukları fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Nicolas Pepe, 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla Arsenal'ı 10 kişi bıraktı.

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen Arsenal 13, Leeds United ise 11 puanda kaldı.

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