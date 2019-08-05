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Leeds United, Fenerbahçe'den Michael Frey’i istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey ile İngiliz ekibi Leeds United yakından ilgileniyor. İngiltere’de çıkan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcu için Leeds United’ın Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.

Leeds United, Fenerbahçe'den Michael Frey’i istiyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye FC Zürih’ten katılan İsviçreli futbolcu Michael Frey’e İngiltere’den talip çıktı. İngiltere Şampiyonluk Ligi ekibi Leeds United’ın İsviçreli golcüyle yakından ilgilendiği ve kiralamak için girişimde bulunacağı belirtildi.

İngiliz gazetelerinin yer verdiği haberde önümüzdeki günlerde Leeds’in Michael Frey için Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceği iddia edildi. Frey, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 4 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Michael Frey leeds united Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ali koç hemen özel uçağı gönder leeds li yöneticileri al gel antalyada bi hafta misafir et ağırla giderken ceplerine para bile koy alıp götürsünler
hemen gönderin hemen.
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