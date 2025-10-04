Leeds United - Tottenham Maçı Heyecanı Başlıyor: Kritik Mücadele Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Premier Lig'de kritik hafta! Leeds United, Tottenham'ı ağırlıyor.

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta! 2025-2026 sezonunun 7. haftasında Leeds United, Tottenham Hotspur'u Elland Road'da ağırlayacak. Zorlu mücadele, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Thomas Bramall yönetecek. Maçın Türkiye'deki yayıncısı Bein Sports olacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi Bein Sports platformlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Leeds United, ev sahibi avantajını kullanarak Tottenham karşısında galibiyet arayacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Leeds, taraftarı önünde alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor. Teknik direktör, özellikle orta saha hattında yapacağı değişikliklerle rakibin oyun kurmasını engellemeyi hedefliyor. Forvet hattındaki yıldız oyuncuların performansı, Leeds'in galibiyetinde belirleyici rol oynayacak.

Tottenham ise deplasmanda galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Londra ekibi, son haftalarda sergilediği etkili futbolla otoritelerden tam not aldı. Teknik direktör, Leeds deplasmanında hücum ağırlıklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmayı planlıyor. Özellikle kanat oyuncularının hızı ve becerisi, Tottenham'ın gol yollarında etkili olmasına yardımcı olacak.

Maç öncesinde iki takımın da eksikleri bulunuyor. Leeds United'da sakatlıkları bulunan bazı oyuncular kadroda yer almayacak. Tottenham'da ise cezalı oyuncular nedeniyle teknik direktörün kadro seçiminde değişiklikler yapması bekleniyor. İki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler, maçın gidişatını önemli ölçüde etkileyecek.

Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Leeds United - Tottenham maçı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, Leeds United - Tottenham mücadelesi iki takım için de büyük önem taşıyor. Galibiyet, iki takıma da moral verecek ve hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilirler.