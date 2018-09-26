Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.
La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Leganes, Butarque Belediyesi Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde kapadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar ve 53. dakikada Oscar Rodriguez'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Leganes'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
TARİHİNDE İLK KEZ
Barcelona, Leganes'e karşı tarihindeki ilk yenilgisini almış oldu.
Ligde ilk yenilgisini alan Barcelona, 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligdeki ilk galibiyetini alan Leganes ise 4 puanla 17'nci sıraya yükseldi.
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