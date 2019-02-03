Leicester City 0 - 1 Manchester United (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Paul Pogba'nın asisti ve Marcus Rashford'ın golüyle 3 puana uzandı.
Manchester United'ın geçici menajeri Ole Gunnar Solskjaer, böylece 10. maçında 9. galibiyetini aldı ve namağlup unvanını da korudu.
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 48'e yükseltti ve 5. sıraya yükselerek 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Leicester ise 32 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Leicester ise Tottenham'a konuk olacak.
Fatih Terim'in babası yoğun bakımda
Ümit Davala'dan hakeme tepki
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Trabzon'a Novak'tan kötü haber
Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı
F.Bahçe'de sakatlık şoku
Zajc ilk antrenmanına çıktı
Vida'dan transfer kararı
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Schalke, Ahmed Kutucu ile imzaladı
Katar'dan tarihi şampiyonluk
Pauleta'dan Galatasaray açıklaması
Emre Güral ve Olcan Adın'da işlem tamam
Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum