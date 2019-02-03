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Leicester City 0 - 1 Manchester United (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ile çok iyi bir hava yakalayan kırmızı şeytanlar, çıkışını sürdürdü. Deplasmanda Leicester City'i Marcus Rashford'un 9. dakikadaki golüyle mağlup eden Manu, puanını 48'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Leicester City 0 - 1 Manchester United (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Paul Pogba'nın asisti ve Marcus Rashford'ın golüyle 3 puana uzandı.

Manchester United'ın geçici menajeri Ole Gunnar Solskjaer, böylece 10. maçında 9. galibiyetini aldı ve namağlup unvanını da korudu.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 48'e yükseltti ve 5. sıraya yükselerek 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Leicester ise 32 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Leicester ise Tottenham'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United leicester city ingiltere premier ligi

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