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Leicester City 1 - 2 Everton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.10.2018 19:14 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Cenk Tosun'un takımı Everton deplasmanda Leicester City'i 2-1 yendi. Everton'a galibiyeti Richarlison ve Sigurdsson getirirken, Cenk Tosun maça 71. dakikada dahil oldu.

Leicester City 1 - 2 Everton

Premier Lig'in 8. haftasında Everton deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Leicester City'i 2-1 yendi.

Everton'a 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Richarlison ve 77. dakikada Sigurdsson kaydetti. Leicester'ın maçtaki tek golünü ise Pereira attı.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Cenk Tosun yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 71. dakikada Tom Davies'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester'da Wes Morgan 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Everton 12 puana yükselirken Leicester da 12 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Burnley 1 - 1 Huddersfield Town
Crystal Palace 0 - 1 Wolverhampton
Tottenham 1 - 0 Cardiff City
Watford 0 - 4 Bournemouth


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Anahtar Kelimeler:
Leicester City - Everton Richarlison Gylfi Sigurdsson Ricardo Pereira

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