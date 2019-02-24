Leicester City'de Claude Puel dönemi bitti

Seyircisi önünde çıktığı Crystal Palace maçını 4-1 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini alan Leicester City'nin yönetimi, teknik direktör Puel'in görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 16 aydır takımın başında bulunan 57 yaşındaki Fransız çalıştırıcının, 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi feshedildi. Puel daha önce Monaco, Lille, Olympique Lyon, Nice ve Southampton kulüplerinde görev almıştı. Leicester City, ligin 27. haftası sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.
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