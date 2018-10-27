Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha taşıyan helikopter düştü

İngiltere'de son dakika gelişmesi... Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı King Power Stadı'ndan alan helikopter, stadın yanındaki otoparka düştü.
Srivaddhanaprabha'nın sürekli olarak maçlardan sonra helikopteri sahanın ortasından kaldırarak evine veya tesislere gittiği belirtildi. Görgü tanıkları, Leicester City'nin tesislerine çok sayıda polis aracı ve ambulanslarının gittiğini belirtti.
Henüz Srivaddhanaprabha'nın veya herhangi birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi geçilmedi.
Leicester efsanesi Gary Lineker, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.
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