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Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha taşıyan helikopter düştü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

Leicester City-West Ham United maçının ardından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı stadyumdan alan helikopter, stadın yanındaki otoparka düştü. Srivaddhanaprabha'nın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

İngiltere'de son dakika gelişmesi... Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı King Power Stadı'ndan alan helikopter, stadın yanındaki otoparka düştü.

Srivaddhanaprabha'nın sürekli olarak maçlardan sonra helikopteri sahanın ortasından kaldırarak evine veya tesislere gittiği belirtildi. Görgü tanıkları, Leicester City'nin tesislerine çok sayıda polis aracı ve ambulanslarının gittiğini belirtti.

Henüz Srivaddhanaprabha'nın veya herhangi birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi geçilmedi.

Leicester efsanesi Gary Lineker, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.

ASDA


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Anahtar Kelimeler:
Vichai Srivaddhanaprabha Leicester City - West Ham United

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