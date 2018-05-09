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Leicester City, Robert Huth'un takımdan ayrılacağını açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.05.2018 20:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 2015-2016 sezonunda sürprize imza atarak şampiyon olan Leicester City'nin defans oyuncusu Robert Huth, sezon sonu takımdan ayrılacak.

Leicester City, Robert Huth'un takımdan ayrılacağını açıkladı

Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı bildirildi.

Robert Huth'un muhteşem bir adam olduğunu belirten İngiliz kulübünün teknik direktörü Claude Puel, "O her zaman takıma olumlu etki etti. Bundan dolayı çok memnunum. Leicester City'de başardığı her şey için Huth'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

2015-2016 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig'in büyük takımlarını geçerek şampiyon olmasında pay sahibi olan Huth, 3,5 yıl formasını giydiği ekibiyle sezon sonunda yolları ayıracak. Alman futbolcu, şampiyon oldukları 2015-2016 sezonunda 35 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Chelsea, Middlesbrough, Stoke City formaları da giyen Huth, Almanya Milli Takımı'nda da 19 kez maça çıktı.

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leicester city Robert Huth

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