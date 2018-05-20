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Leicester City'ye 20 milyon avroluk sağ bek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

İngiliz kulübü Leicester City, Portekizli futbolcu Pereira'yı 20 milyon avro karşılığında Porto'dan transfer etti.

Leicester City'ye 20 milyon avroluk sağ bek

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Portekiz Premier Lig'de Porto forması giyen sağ bek Ricardo Pereira ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekiz Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 24 yaşındaki Pereira ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. Pereira'nın bonservisinin 20 milyon avro olduğunu paylaşan Porto Kulübü, Leicester City'nin, sözleşmedeki hedeflerin gerçekleşmesi durumunda 5 milyon avro daha ödeyeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere leicester city pereira

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