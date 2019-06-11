Leigh Anne Pinnock, futbolcu sevgilisi Andre Gray ile tatile çıktı!

Son dönemin en gözde müzik gruplarından Little Mix üyesi Leigh-Anne Pinnock, sevgilisi Andre Gray ile birlikte tatile çıktı.
Onun için arkadaşlarını bıraktı
Tatil için Mykonos adasını seçen genç çift, dün de plajda görüntülendi.
Kendi tasarımı olan limon sarısı bikinisiyle denize girip güneşlenen Pinnock, kumsalda arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti.
Güzel şarkıcı, sıcaktan bunaldığı anlarda ise soluğu denizde aldı.
Leigh Anne, yakın arkadaşı Gabrielle Urquhart ile birlikte kendi bikini markasını yaratmıştı.
Leigh Anne, Watford takımı oyuncularından Andre Gray ile üç yıldır mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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