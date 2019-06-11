Mynet Trend

Leigh Anne Pinnock, futbolcu sevgilisi Andre Gray ile tatile çıktı!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Leigh Anne Pinnock, grup arkadaşlarını geride bırakıp futbolcu sevgilisiyle tatile çıktı.

Son dönemin en gözde müzik gruplarından Little Mix üyesi Leigh-Anne Pinnock, sevgilisi Andre Gray ile birlikte tatile çıktı.

Onun için arkadaşlarını bıraktı

Tatil için Mykonos adasını seçen genç çift, dün de plajda görüntülendi.

Tatil için Mykonos adasını seçen genç çift, dün de plajda görüntülendi.

Kendi tasarımı olan limon sarısı bikinisiyle denize girip güneşlenen Pinnock, kumsalda arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti.

Kendi tasarımı olan limon sarısı bikinisiyle denize girip güneşlenen Pinnock, kumsalda arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti.

Güzel şarkıcı, sıcaktan bunaldığı anlarda ise soluğu denizde aldı.

Güzel şarkıcı, sıcaktan bunaldığı anlarda ise soluğu denizde aldı.

Leigh Anne, yakın arkadaşı Gabrielle Urquhart ile birlikte kendi bikini markasını yaratmıştı.

Leigh Anne, yakın arkadaşı Gabrielle Urquhart ile birlikte kendi bikini markasını yaratmıştı.

Leigh Anne, Watford takımı oyuncularından Andre Gray ile üç yıldır mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Leigh Anne, Watford takımı oyuncularından Andre Gray ile üç yıldır mutlu bir birliktelik yaşıyor.

8

8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mykonos Leigh Anne Pinnock Andre Gray

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kupayı balkondan düşürdüler, gerçek ortaya çıktı!

Kupayı balkondan düşürdüler, gerçek ortaya çıktı!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor

Fernandes geri dönüyor

Mehmet Demirkol'dan flaş İzlanda - Türkiye paylaşımı

Demirkol'dan flaş İzlanda - Türkiye paylaşımı

Newcastle United'dan Jose Mourinho hamlesi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Corentin Siamang, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişi olduğunu iddia etti!

Emre Belözoğlu'na fırça tutan şahıs ortaya çıktı!

Kinsey Wolanski: Liverpoollu futbolcular bana flört mesajı attı

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

Vedat Milor'dan sert İzlanda tepkisi: Başka seçenek bırakmadılar

Ünlü isimden çok sert İzlanda tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.