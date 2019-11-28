Leipzig 2-2 Benfica (Maç sonucu)

Almanya ekibi Leipzig, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile son dakikalarda bulduğu gollerle berabere kalarak tur atladı.
Benfica, 20. dakikada Pizzi, 59. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı. Leipzig, 90 ve 90+6. dakikalarda Emil Forsberg'in kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
G Grubu'nda 10 puana ulaşan Leipzig, adını son 16 turuna yazdırdı.
Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4
Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1
F Grubu:
Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3
G Grubu:
Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0
Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2
H Grubu:
Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2
Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2
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