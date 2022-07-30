Leipzig Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Leipzig Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi!

Leipzig Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Mücadele Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak. Maçı izlemek isteyen vatandaşlar internette "Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?", "Leipzig Bayern Münih maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...
Leipzig - Bayern Münih maçı 30 Temmuz 20222 Cumartesi akşamı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.
Maç, beIN Sports 2 ve Tivibu Spor kanallarından naklen yayımlanacak.
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