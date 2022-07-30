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Leipzig Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Leipzig Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi!

30.07.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leipzig Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Almanya Süper Kupa karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafıundan merak konusu oldu. Birçok kişi karşılaşmanın hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceğini öğrenmek için internette araştırms yaspmayı sürdürüyor. Peki Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Leipzig Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Leipzig Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi!

Leipzig Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Mücadele Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak. Maçı izlemek isteyen vatandaşlar internette "Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?", "Leipzig Bayern Münih maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

LEİPZİG BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leipzig - Bayern Münih maçı 30 Temmuz 20222 Cumartesi akşamı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Maç, beIN Sports 2 ve Tivibu Spor kanallarından naklen yayımlanacak.

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bayern münih maçı leipzig
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