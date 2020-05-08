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Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

ALMANYA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, savunma oyuncusu Lukas Klostermann'ın sözleşmesini yeniledi.

Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.

(AA)

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