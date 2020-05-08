Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu.
Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.
(AA)
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