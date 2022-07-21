SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Leipzig Liverpool hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig Liverpool hazırlık maçı hangi kanalda? Canlı izle bilgisi!

Leipzig Liverpool hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig Liverpool hazırlık maçı hangi kanalda? Canlı izle bilgisi!

21.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leipzig Liverpool hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Leipzig Liverpool hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig Liverpool hazırlık maçı hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Leipzig Liverpool hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig Liverpool hazırlık maçı hangi kanalda? Canlı izle bilgisi!

Leipzig Liverpool hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarına devam eden Leipzig, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Peki Leipzig Liverpool hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

LEİPZİG LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig Liverpool maçı 21 Temmuz 2022 Perşembe (bugün) oynanacak.

LEİPZİG LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren güçlü Alman ekibi Leipzig bugün İngiliz devi Liverpool ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Fakat maçın Türkiye'den yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

LEİPZİG LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Leipzig Liverpool maçı iki takımın YouTube kanallarında ücretli olarak yayınlanacak.

Leipzig Liverpool maçı 2 kulübün YouTube kanallarından ücretli olarak izlenebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nefesler tutuldu! Dinamo Kiev-Fenerbahçe...Nefesler tutuldu! Dinamo Kiev-Fenerbahçe...
F.Bahçeliler mest oldu! Herkes onu konuşuyor... F.Bahçeliler mest oldu! Herkes onu konuşuyor...
Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"
Anahtar Kelimeler:
leipzig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.