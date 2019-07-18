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Leipzig Nkunku'yu kadrosuna kattı

FRANSA HABERLERİ  | 18.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Alman ekibi, Paris Saint-Germain'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Nkunku 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Leipzig Nkunku'yu kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Nkunku, Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
leipzig Nkunku paris saint germain Fransa

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