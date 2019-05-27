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Leke dizisinde Yasemin, Arda'yı öldürdü mü? Leke 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

Leke dizisi 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke dizisinin yeni bölümünde Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı itiyor. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybediyor. Yasemin ise Arda'yı öldürdüğünü düşünüyor. Birkan ise bunu bir fırsat bilerek Yasemin'e yardım ediyor. Peki Leke'de Yasemin, Arda'yı gerçekten öldürdü mü? Yasemin, olanlardan Cem’e bahsedecek mi? Cem’in tepkisi ne olacak? İşte Leke 7. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 7. yeni bölümü 28 Mayıs Salı günü ekrana gelecek. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı itiyor. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybediyor. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür.

Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır. Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar. Yasemin ne yapacak? Arda'ya ne oldu?

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 6. bölümünde Cem, Arda'nın Yasemin'e yaptıklarını öğreniyor!

Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir, Arda ve Yasemin karşı karşıya gelir. Arda, Cem’in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söyler. Bu sırada mali şube şirkete baskın yapar. Yasemin ve Arda, tekrar ifadeye alnır. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar uzaklaşır. Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemez. Arda son yaşanan sorgu olaylarında iyice çıkmaza girer. Cem, kardeşiyle arasında olan duvarları aşmak ister. Ancak Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine neden olur. İki kardeş bir kez daha karşı karşıya gelir. Cem, durumu toparlamaya çalışır ve Yasemin'den özür diler. Ancak Yasemin'in orada bulunma şeklini Cem'e anlatmayan Arda da Şirin'in yerine Yasemin'in orada olduğunu bilmez.

Bir diğer taraftan Şirin'in Yasemin'e para getirmesi tansiyonu iyice yükseltiyor. Şirin'in yüzünden Cem'i kaybettiğini düşüne Yasemin, Şirin'in getirdiği parayı yüzüne fırlatıp Şirin'i evden kovuyor. Arda, Cem'le birlikte Yasemin'den özür dilemeye geliyor. Yasemin ise Arda ile teknede yaşadığı olayın travmanın etkisinden çıkamıyor. Cem ise Yasemin'e karşı bir kez daha mahcup olduğunu anlıyor. Tüm kötü olaylara rağmen Yasemin ve Cem romantik bir yemekte buluşur. Serpil’in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto’yla yaptığı konuşmayı duyar. Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil’den Yasemin’in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulunur. Arda, Yasemin’in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

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