Leke dizisinde Yasemin, Arda'yı öldürdü mü? Leke 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 7. yeni bölümü 28 Mayıs Salı günü ekrana gelecek. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı itiyor. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybediyor. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür.

Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır. Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar. Yasemin ne yapacak? Arda'ya ne oldu?

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 6. bölümünde Cem, Arda'nın Yasemin'e yaptıklarını öğreniyor!

Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir, Arda ve Yasemin karşı karşıya gelir. Arda, Cem’in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söyler. Bu sırada mali şube şirkete baskın yapar. Yasemin ve Arda, tekrar ifadeye alnır. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar uzaklaşır. Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemez. Arda son yaşanan sorgu olaylarında iyice çıkmaza girer. Cem, kardeşiyle arasında olan duvarları aşmak ister. Ancak Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine neden olur. İki kardeş bir kez daha karşı karşıya gelir. Cem, durumu toparlamaya çalışır ve Yasemin'den özür diler. Ancak Yasemin'in orada bulunma şeklini Cem'e anlatmayan Arda da Şirin'in yerine Yasemin'in orada olduğunu bilmez.