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Leman Dergisi'nin karikatürü tepki çekmişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz"

Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı resmettiği karikatür sosyal medyada tepkilere yol açmış, söz konusu karikatür ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı. 4 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım geldi. Aktürkoğlu, "Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz" dedi.

Leman Dergisi'nin karikatürü tepki çekmişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz"
Begüm Özkaynak

Leman Dergisi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizmiş, vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Leman Dergisi nin karikatürü tepki çekmişti! Kerem Aktürkoğlu ndan dikkat çeken paylaşım: "Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz" 1

AKTÜRKOĞLU: "YERE BATSIN, AŞAĞILIK ZİHNİYETİNİZ!"

Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!"dedi.

Leman Dergisi nin karikatürü tepki çekmişti! Kerem Aktürkoğlu ndan dikkat çeken paylaşım: "Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz" 2

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Kerem Aktürkoğlu paylaşım
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