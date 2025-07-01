Leman Dergisi'nin karikatürü tepki çekmişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz"

Leman Dergisi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizmiş, vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AKTÜRKOĞLU: "YERE BATSIN, AŞAĞILIK ZİHNİYETİNİZ!"

Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!"dedi.