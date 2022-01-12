MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leman Sam'dan tepki çeken 'ırkçı' paylaşım! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi

Leman Sam'dan tepki çeken 'ırkçı' paylaşım! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi

12.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Leman Sam, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda tartışma yarattı. Ekşi Sözlük'te gündeme oturan Leman Sam'ın ‘Soysuz Araplar’ ifadelerini kullanması tepki çekti. Sam'a ilk tepki Ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

Leman Sam'dan tepki çeken 'ırkçı' paylaşım! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir’de zevk için lüks cipiyle sokak köpeğini ezerek öldüren Katar vatandaşına tepki gösteren Leman Sam sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"SOYSUZ ARAPLAR..."

Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.

leman sam

Sam'ın sözleri Ekşi Sözlük gündemine girerken, Twitter'da da tartışma konusu oldu. Sözleriyle tepki çeken Leman Sam'a bir eleştiri de ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

"KAFATASÇI IRKÇILIK BERBAT BİR ŞEY..."

Demirtaş, Sam'a verdiği cevapta;" Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm.” dedi.

özgür


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Son haline yorum yağdı! ''Bu kız gerçek olamaz!''Son haline yorum yağdı! ''Bu kız gerçek olamaz!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
Sen hangi soydansın Leman hanım.Senelerdir çözemedik bunu.Bir açıklasanda herkez öğrense.
özgür hocam ağzına sağlık olayı özetlemişin. Fakat Bunların asıl amacı islam düşmanlığı olduğu çok aşikar. henüz buna güçleri yok ama olduğunda dinimize de saldıracaklar saldırıyorlar da. bir milletten kötü insanlar çıkıyor diye hepsi kötü olmaz dimi. ayrımı iyi yapmalılar.
Bugün sokağa çıkın sorun millete yüzde 90 ı aynı şeyi söyler.kalan yuzde 10 zaten araplar.resmen her yeri sardılar.Allah büyüktür ama geldikleri gibi giderler diye çok büyük bir Türkün hatta en büyük Türkün sözü var.bunlar da sonunda gidecekler

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Son dakika: EPDK harekete geçti! Faturalara inceleme başlatıldı

Son dakika: EPDK harekete geçti! Faturalara inceleme başlatıldı

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik''

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Maaşlara yeni zam sinyali!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu! Gündem olmuştu...

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu! Gündem olmuştu...

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.