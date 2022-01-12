Leman Sam'dan tepki çeken 'ırkçı' paylaşım! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir’de zevk için lüks cipiyle sokak köpeğini ezerek öldüren Katar vatandaşına tepki gösteren Leman Sam sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"SOYSUZ ARAPLAR..."

Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.

Sam'ın sözleri Ekşi Sözlük gündemine girerken, Twitter'da da tartışma konusu oldu. Sözleriyle tepki çeken Leman Sam'a bir eleştiri de ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

"KAFATASÇI IRKÇILIK BERBAT BİR ŞEY..."

Demirtaş, Sam'a verdiği cevapta;" Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm.” dedi.



