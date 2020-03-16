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Lemina'dan koronavirüs paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.03.2020 23:20 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Lemina, koronavirüs salgınıyla ilgili kişisel twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lemina'dan koronavirüs paylaşımı

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, kişisel twitter hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Lemina paylaşımında "Koronavirüs sorunu futboldan daha önemli. Kendinize ve birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!" değerlendirmesini yaptı.

Lemina'nın paylaşımı şu şekilde:


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mario Lemina koronavirüs

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