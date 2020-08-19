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Lemina, Galatasaray'ı defterden sildi... Beşiktaş'a gidiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2020 20:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'a Bernard Mensah'ın ardından bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina için devreye girdi. Gabonlu yıldız yaptığı iki flaş hamle ile Kartal'a yeşil ışık yaktı.

Lemina, Galatasaray'ı defterden sildi... Beşiktaş'a gidiyor!

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.

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N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!

Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.

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BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!

Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.

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