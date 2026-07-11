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Lemina kardeşini de getirdi! Türk kulübüne imzayı attı

Manisa FK, yeni sezon öncesi kadrosunu genç kanat oyuncusu Noha Lemina ile güçlendirdi. Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekiple 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Lemina kardeşini de getirdi! Türk kulübüne imzayı attı
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Noha Lemina ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Lemina kardeşini de getirdi! Türk kulübüne imzayı attı 1

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Noha Lemina, Manisa FK ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi resmen duyuran siyah-beyazlılar, yeni oyuncusu için şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz."

MARİO LEMİNA'NIN KARDEŞİ

Lemina kardeşini de getirdi! Türk kulübüne imzayı attı 2

Noha Lemina, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'nın kardeşi olarak da futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Manisa FK, bu transferle kanat hattına genç ve potansiyelli bir oyuncu kazandırmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Mario Lemina
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