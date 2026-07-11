Dev maç öncesi kritik uyarı! 44 derece olacak: Dünya Kupası maçı ertelenebilir

İngiltere ile Norveç arasında oynanması planlanan karşılaşma, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle planlanan saatinde başlamayabilir. Maç öncesinde hava sıcaklığıyla ilgili yapılan değerlendirmeler, organizasyon yetkililerini önlem almaya yöneltebilir.

44 DERECE SICAKLIK BEKLENİYOR

Uzmanların tahminlerine göre karşılaşmanın oynanacağı bölgede hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu seviyedeki sıcaklık, hem futbolcuların sağlığı hem de maçın oynanma koşulları açısından ciddi risk oluşturuyor.

GECİKMELİ BAŞLAMA İHTİMALİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin planlanan başlangıç saatinde oynanmaması ve karşılaşmanın gecikmeli başlaması ihtimali değerlendiriliyor. Yetkililerin hava durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

FIFPRO'NUN SICAKLIK TAVSİYESİ

Futbolcuların haklarını temsil eden FIFPRO ise yüksek sıcaklıklara ilişkin tavsiyesini daha önce açıklamıştı. Kuruluş, hava sıcaklığının 28 derecenin üzerine çıktığı durumlarda karşılaşmaların ertelenmesini öneriyor. Bu nedenle İngiltere - Norveç maçıyla ilgili alınacak karar merakla bekleniyor.