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  4. Lemina'nın evine hırsız girmişti! Olay yaratan detay ortaya çıktı

Lemina'nın evine hırsız girmişti! Olay yaratan detay ortaya çıktı

13.10.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, milli takım kampında bulunduğu sırada Fransa'daki evine silahlı 3 hırsız girdi. Soygunun detayları iki gün sonra ortaya çıktı. Lemina'nın kız arkadaşını bağlayan soyguncular evi soğukkanlı bir şekilde soydukları ortaya çıktı.

Lemina'nın evine hırsız girmişti! Olay yaratan detay ortaya çıktı
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Nice
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Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina şok bir olayla sarsıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Gabon Milli Takımı'nın kampı için Afrika'ya giden başarılı oyuncunun Fransa'daki evine 3 silahlı soyguncu girdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan kız arkadaşının zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği iddia edilmişti. Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.

KIZ ARKADAŞI DOĞRULADI

Büyük bir şok yaşayan Lemina'nın kız arkadaşı, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak olayı doğruladı. Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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