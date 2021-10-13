Lemina'nın evine hırsız girmişti! Olay yaratan detay ortaya çıktı

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina şok bir olayla sarsıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Gabon Milli Takımı'nın kampı için Afrika'ya giden başarılı oyuncunun Fransa'daki evine 3 silahlı soyguncu girdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan kız arkadaşının zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği iddia edilmişti. Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.

KIZ ARKADAŞI DOĞRULADI

Büyük bir şok yaşayan Lemina'nın kız arkadaşı, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak olayı doğruladı. Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır." ifadelerini kullandı.



