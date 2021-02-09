SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

09.02.2021 21:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

Fenerbahçe’nin Uruguaylı stoperi Lemos, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla takımını Fatih Karagümrük deplasmanında yalnız bırakacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli futbolcu Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 42. dakikasında Başakşehir atağında Deniz Türüç, Lemos’un müdahalesi sonucu yerde kalmıştı. Daha sonrasında gelişen atakta Başakşehir Fernandes ile 1-0 öne geçerken, hakem Aydınus, Lemos’u 43. dakikada sarı kartla cezalandırdı. VAR’ın uyarısıyla tekrar pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal ederek Uruguaylı stoperi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Mert Hakan ve Serdar F.Bahçe futbolcusu değilMert Hakan ve Serdar F.Bahçe futbolcusu değil
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden men edildi

Bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden men edildi

Fenerbahçe'den Arda Turan hamlesi!

Fenerbahçe'den Arda Turan hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Maçta ortalık karıştı! Hakeme isyan etti!

Maçta ortalık karıştı! Hakeme isyan etti!

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Diğer Haberler

Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

Serhat Akın: Mert Hakan ve Serdar Aziz F.Bahçe futbolcusu değil

Mert Hakan ve Serdar F.Bahçe futbolcusu değil

Mesut Özil ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak

Fenerbahçe'de Mesut Özil bir ilki yaşayacak

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

Derbi sonrası flaş iddia! Ali Koç ve Erol Bulut arasında gerginlik

Erol Bulut ile Ali Koç arasında gerginlik!

Fenerbahçe, Başakşehir'i 3 eksikle ağırlayacak

Fenerbahçe, Başakşehir'i 3 eksikle ağırlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.