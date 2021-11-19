Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi, hastalıkla mücadelesini kazandı

Bursa'da yaşayan, 2 yıl önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut hastalığını yendi.

Tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyken hastalığı teşhis edilen 22 yaşındaki Bulut, gazetecilere, kanseri tamamen atlattığını söyledi.

Kendisi için kök hücre kampanyası yapıldığını belirten Bulut, "Bunun için çok minnettarım. O dönemde hastanede yatıyordum ve kanser hastasıydım. 20 yaşında teşhis aldım. Kampanyada, binlerce kök hücre bağışında bulunuldu." dedi.

Tedavilerinin ardından hastalığı yendiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Hastalık süreci, psikolojik olarak inişli çıkışlı bir dönem oldu. Bunu atlatmamın en büyük sebebi destekler oldu ve yapabileceğime inandım. Hastalıktan sonra vücudum tamamen toparlama evresine girdi. Saçlarım uzadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hayatımda çok şey değişti, iyi anlamda. Hayatın değeri, anlamı olduğumu düşünüyorum. Bu süreçten sonra okuluma döndüm ve okulu ne kadar sevdiğimi anladım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimime devam ediyorum. Bundan sonra yapacaklarıma odaklandım. Hastaları daha yakından anlayıp onlara destek olabilmeliyiz. İnsanlara bunu duyurarak, kök hücre donörü olmalarını sağlamak istiyorum. Bu konu üzerine eğileceğim."

Bulut, tüm çalışmalarını kanser hastalığı üzerine yaptığını dile getirerek, "Yürüttüğüm birçok proje var. Bunlardan biri, hasta çocukları eğlendirmeye yönelik 'Yonca' isimli proje. Diğeri 'Belki de Sensin.' Bu projede, insanlara kan ve kök hücre ihtiyacını anlatıp onları Kızılaya yönlendiriyoruz." diye konuştu.

