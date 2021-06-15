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Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı

15.06.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Genç oyuncu, kemoterapi gördüğü anlarda çektiği bir videosunu paylaştı.

Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı

Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, tedavisine devam ediyor. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından durumu hakkında bilgiler veren Aksoy, son olarak kemoterapi gördüğü anlarda çektiği bir videosunu paylaştı.

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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"OLASI KOMPLİKASYONLARIN HEPSİNDEN AZAR AZAR YAŞADIM"

Bu süreci sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kemoterapi aldığı anlarda çekilen bir videosunu yayınladı. Oyuncu paylaşımında sevenlerinin desteğini isteyerek şu ifadeleri kullandı: "3.kür kemoterapiden herkese selam. Hastalığı ve tedavi sürecimi artık sindirdim. İlk kemo alırken beni nasıl bir sürecin beklediğini sadece biliyordum. Yaşanabilecek komplikasyonlardan haberim vardı fakat nasıl bir his olduğunu bilemediğim için bu bende sebepsiz korku ve huzursuzluk yaratmıştı. Yaşadıkça gördüm ki evet bu bir süreç ve elbet ki geçiyor. Olası komplikasyonların hepsinden azar azar yaşadım ve gördüm ki başa çıkabiliyorum. İnsan bilmediği tanımlayamadığı şeyden korkarmış, süreci bilmekten ziyade sindirmek daha önemliymiş."

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"SAĞLIĞINIZ İYİYKEN KIYMETİNİ BİLİN"

"Şimdi bu anı sizlerle paylaşıyor olabilmem bile benim için çok büyük bir güç halsizliğim yorgunluğum bir yandan, sizlerin sevgisi duası diğer hastalara moral olmak ayrı bir yandan. Yalan yok zorlu bir süreç. Her gün yaptığım aktiviteleri tedavideyken yapamıyordum. Araba kullanmayı çok özlemiştim. Hatta yürümek bile lükstü benim için. Kür sonrası kendimde gücü topladığımda o yürüme hissini, araba kullanırken ki mutluluğumu size tarif bile edemem. Böyle bir his yaşamadım çünkü. 30 yıldır sahip olduğunuz ve bir fiil kullandığınız şeyi kaybettiğinizi sonra tekrar kazandığınızı düşünün. Umarım sizler, bu mutluluğu yaşamak zorunda kalmazsınız. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın."

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Anahtar Kelimeler:
lenfoma Arka Sokaklar dizisi
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