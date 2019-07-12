Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Nando de Colo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Zalgiris Kaunas'ta geçiren Leo Westermann ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Westermann, 2018-2019 sezonunda EuroLeague’de 27 maçta forma giyerek 6.4 sayı, 2.8 asist, 2.0 ribaund ortalamasıyla oynadı. Başarılı oyun kurucu, Litvanya Ligi’nde ise 37 maçta süre alarak 7.2 sayı, 3.3 asist, 2.2 ribaund ile takımına katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.
24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
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