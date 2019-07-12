SPOR

Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 12.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Nando de Colo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Zalgiris Kaunas'ta geçiren Leo Westermann ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Westermann, 2018-2019 sezonunda EuroLeague’de 27 maçta forma giyerek 6.4 sayı, 2.8 asist, 2.0 ribaund ortalamasıyla oynadı. Başarılı oyun kurucu, Litvanya Ligi’nde ise 37 maçta süre alarak 7.2 sayı, 3.3 asist, 2.2 ribaund ile takımına katkı sağladı.

130

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.
24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladıPınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı
Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'daJamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Leo Westermann Türkiye Basketbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!

G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Vedat Muriç'ten taraftara mesaj var

Vedat Muriç'ten taraftara mesaj var

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Bu sene için sağlık olsun'

'Bu sene için sağlık olsun'

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı

Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da

Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da

Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Nando De Colo, Fenerbahçe'ye imzayı attı! Yılın transferi

Dünya yıldızı Fenerbahçe'de

Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş'ın yeni forveti McKissic

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.