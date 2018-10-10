Leonardo Bonucci: Juventus'tan ayrılmam hataydı

2017 yazında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan ve kırmızı siyahlı ekipte kaptanlık bandını koluna takan ancak bu yaz eski takımı Juventus'a geri dönen Leonardo Bonucci, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Juventus'tan ayrılmasının bir hata olduğunu itiraf ederken hayalinin bir gün Juventus teknik direktörlüğü yapmak olduğunu belirtti.

Juventus'taki ilk döneminin son aylarında gururunu inciten bazı olayları atlatamadığı için kulüpten ayrılma kararı aldığını ancak zaman içinde pişman olduğunu belirten Bonucci, potansiyelini saha içi ve dışında yansıtabileceği en iyi yerin Juventus olduğunu anladığını ve siyah beyazlı formayı yeniden giydiği için kendini şanslı hissettiğini sözlerine ekledi.

Teknik direktör Massimiliano Allegri ile geçmişte bazı tartışmalar yaşadıklarını ancak olgun ve zeki insanlar olarak sonunda el sıkışarak ortak hedeflere odaklandıklarını dile getiren 31 yaşındaki stoper, bir aile olarak nitelediği Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Avrupa'nın en iyi birkaç kulübüyle baş edebilecek kalitede bir kadro kurduğunu belirtti.

