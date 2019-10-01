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Leonardo da Vinci Türk olabilir mi?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

İngiliz sanat tarihçisi Simon Hewitt, Leonardo Da Vinci'nin Hazar türkü olabileceğini öne sürdü. İşte o iddia...

Rönesans'ın simge ismi olan İtalyan Leonardo da Vinci ile ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. İngiliz sanat tarihçisi Simon Hewitt, Leonardo da Vinci'nin atalarının Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü. İddia, Hewitt'in 1495 tarihli 'Leonardo da Vinci and the Book of Doom' isimli kitabından yola çıkılarak ortaya atıldı.

KIZIL SAÇLI OLMAK O ZAMAN ÇOK NADİRDİ

The Guardin'de yer alan haberde, şu ifadeler yer alıyor: "15. yüzyılda Milano'da kızı saçlı olmak çok nadirdi ama bilinmeyen bir durum da değildi, tuhaf karşılanıyordu. Hewitt, Leonardo'nun, Asya'nın steplerinden Karadeniz'e ve doğu Avrupa'ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor.

KİTAP YARIN PİYASAYA ÇIKACAK

Hewitt'in kitabı, 1495 yılında çizilen ve Almanya'da bulunan bir karikatüre dayanıyor. 'Leonardo da Vinci and the Book of Doom' isimli kitap, İngiltere'de yarın piyasaya çıkacak.

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leonardo da vinci Türk

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