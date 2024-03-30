Leonardo Di Caprio'yu solladı! Ziyech'e müjde...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, futbolun dışında restoran işiyle de ilgileniyor. Bu konuda da başarılı olan Ziyech'e müjdeli bir haber geldi.

3. SIRADA YER ALDI

Hakim Ziyech'in sahibi olduğu Shoreditch bölgesindeki Taco Taco isimli restoran, İngiltere'de en iyi 25 mekan listesinde yer aldı ve 3. sıraya yerleşerek Leonardo Di Caprio'nun mekanını solladı.

Listede restoranı bulunan ünlüler ve sıralama şu şekilde:

Ian McKellan

Charlotte Church

Hakim Ziyech

Leonardo Di Caprio

Adam Rickitt

Andy Murray, Kim Murray

Ryan Giggs, Gary Neville

Neil Morrissey

James Blunt

Guy Ritchie

The Libertines

Ed Sheeran

Jennie McAlpine

Elizabeth Hurley

Rick Astley

Idris Elba

Stuart Broad

Jodie Kidd

Lewis Hamilton, Leonardo Di Caprio

Barry Horne

Pep Guardiola

Robert De Niro

Gavin Henson

Liam Fray

Gareth Bale

Robert De Niro





