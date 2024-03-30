Leonardo Di Caprio'yu solladı! Ziyech'e müjde...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, futbolun dışında restoran işiyle de ilgileniyor. Bu konuda da başarılı olan Ziyech'e müjdeli bir haber geldi.
3. SIRADA YER ALDI
Hakim Ziyech'in sahibi olduğu Shoreditch bölgesindeki Taco Taco isimli restoran, İngiltere'de en iyi 25 mekan listesinde yer aldı ve 3. sıraya yerleşerek Leonardo Di Caprio'nun mekanını solladı.
Listede restoranı bulunan ünlüler ve sıralama şu şekilde:
- Ian McKellan
- Charlotte Church
- Hakim Ziyech
- Leonardo Di Caprio
- Adam Rickitt
- Andy Murray, Kim Murray
- Ryan Giggs, Gary Neville
- Neil Morrissey
- James Blunt
- Guy Ritchie
- The Libertines
- Ed Sheeran
- Jennie McAlpine
- Elizabeth Hurley
- Rick Astley
- Idris Elba
- Stuart Broad
- Jodie Kidd
- Lewis Hamilton, Leonardo Di Caprio
- Barry Horne
- Pep Guardiola
- Robert De Niro
- Gavin Henson
- Liam Fray
- Gareth Bale
- Robert De Niro