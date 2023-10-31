Leonardo DiCaprio 23 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı! Samimi halleri gündem oldu

Son olarak Martin Scorsese tarafından yönetilen 'Killers of the Flower Moon' filminde kamera karşısına geçen ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti ile katıldıkları bir Cadılar Bayramı partisinde görüntülendi.

Ağustos ayında Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülenen ikili bu kez de Los Angeles'ta düzenlenen bir partide yakalandı. Kısa bir süre önce model Gigi Hadid ile aşk yaşadığına dair haberlerle de gündeme gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.

Leonardo DiCaprio'nun kendini kamufle etmek için şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.

Birçok ünlü markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor.





