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Leonardo DiCaprio 23 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı! Samimi halleri gündem oldu

31.10.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio sinema kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl tam 26 yaşına basan sevgilisinden ayrılan DiCaprio'nun 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamadığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. DiCaprio şimdi de kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı. Samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.

Leonardo DiCaprio 23 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı! Samimi halleri gündem oldu

Son olarak Martin Scorsese tarafından yönetilen 'Killers of the Flower Moon' filminde kamera karşısına geçen ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti ile katıldıkları bir Cadılar Bayramı partisinde görüntülendi.

Ağustos ayında Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülenen ikili bu kez de Los Angeles'ta düzenlenen bir partide yakalandı. Kısa bir süre önce model Gigi Hadid ile aşk yaşadığına dair haberlerle de gündeme gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.

KAPRİO

Leonardo DiCaprio'nun kendini kamufle etmek için şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.

Ceretti 1

Birçok ünlü markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor.

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