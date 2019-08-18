Leonardo Jardim: Falcao ve Ben Yedder dışında daha fazla forvet oyuncusuna ihtiyacımız var

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Metz'e 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve "sakatlığı nedeniyle" forma giymediği açıklanan Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

Falcao ile ilgili net bir mesaj vermek istemediğini kaydeden Jardim, "Transfer konusunda sportif direktörümüz yetkili kişidir. O yüzden Falcao transferi hakkında konuşmak istemiyorum. Sadece önümüzdeki maçlara konsantre oluyorum. Biliyorsunuz ben ikili forvet ile oynamayı seven bir teknik direktörüm. Ben Yedder bizim bu sezonki amaçlarımıza ulaşma yolunda önemli bir oyuncu olacak. Özellikle ikinci forvet pozisyonunda bize büyük yardımlarda bulunacaktır. Takdir edersiniz ki, bütün sezonu sadece iki forvet ile geçirmek istemem. Kadromuzda Falcao ve Ben Yedder dışında daha fazla forvet oyuncusuna ihtiyacımız var" diye konuştu.

"SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAMADI"

Falcao'nun oynamamasının da sakatlığa bağlı olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Falcao'nun hafta boyunca küçük bir problemi vardı ve oynamak için yeterince hazır değildi, bu nedenle oynamadı" dedi.

