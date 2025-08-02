Leroy Sane'den maç sonunda rakip takımlara gönderme! "Hepsi bizim kaybetmemizi istiyor"

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk kez taraftarlarının önüne çıktı. Maçın ardından konuşan Sane, sahada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"MAÇ TEMPOSUNA İHTİYACIM VAR"

"1 hafta 10 günlük antrenman sürecinden sonra maça çıktım. Maç temposuna ihtiyacım var. Ritmi kazandıkça daha fazlası gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmak istiyorum. Bugün kaybetmedik en azından, bu bir teselli oldu."

"RAKİP TAKIMLAR YENİLMEMİZİ İSTİYOR"

"Taraftarlar çok etkili oldu. Sadece o gün değil, daha önce Bayern Münih ile buradayken takımın oyunundan da etkilenmiştim. Taraftar çok etkiledi beni. Çok gol atmak ve bu taraftarı etkilemek istiyorum. Rakip takımlar bizim yenilmemizi istiyor ve ben de bunu engellemek için buradayım."