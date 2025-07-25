SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Leroy Sane, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane sarı kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk ile antrenman öncesi kısa bir sohbet gerçekleştiren yıldız futbolcu ardından salon çalışması ile devam etti.

Leroy Sane, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Leroy Sane de sarı-kırmızılı formayla ilk idmanını yaptı.

SANE DE KATILDI!

Leroy Sane, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı 1

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Yeni transfer Sane de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
La Liga ekibi G.Saray'a teklif yaptı! O isim yolcu!La Liga ekibi G.Saray'a teklif yaptı! O isim yolcu!
Galatasaray'ın rakibi Strasbourg...Galatasaray'ın rakibi Strasbourg...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Fenerbahçe transferde ezeli rakibine çalım peşinde!

Fenerbahçe transferde ezeli rakibine çalım peşinde!

La Liga ekibi G.Saray'a teklif yaptı! O isim yolcu!

La Liga ekibi G.Saray'a teklif yaptı! O isim yolcu!

Nihat Kahveci çıldırdı! Beşiktaş'ı topa tuttu...

Nihat Kahveci çıldırdı! Beşiktaş'ı topa tuttu...

Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.