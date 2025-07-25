Leroy Sane, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Leroy Sane de sarı-kırmızılı formayla ilk idmanını yaptı.

SANE DE KATILDI!

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Yeni transfer Sane de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.