Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmasını sindiremedi! Bayern Münih kaptanından olay yaratacak açıklama

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yazın ilk bombasını patlatarak Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer etmişti. Bayern Münih kaptanı Kimmich, Sane'nin Galatasaray'a gitmesine şaşırdığını söyledi.
Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, "Sane'nin ayrılık kararının biraz tahmin edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Ancak beni şaşırtan şey Leroy'un Türkiye'ye gidiyor olması. Galatasaray'a gitmesi beni şaşırttı." dedi.
Galatasaray'a transfer olduktan sonra açıklama yapan Leroy Sane, "Galatasaray mutluluktur. Parçalı formayı giyeceğim için çok mutluyum, başlamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." demişti.
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