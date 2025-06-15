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Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmasını sindiremedi! Bayern Münih kaptanından olay yaratacak açıklama

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer ederek tüm Avrupa'da ses getirmişti. Bayern Münih'ten arkadaşı Joshua Kimmich ise bu transferle alakalı çok konuşulacak sözlere imza attı.

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmasını sindiremedi! Bayern Münih kaptanından olay yaratacak açıklama
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yazın ilk bombasını patlatarak Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer etmişti. Bayern Münih kaptanı Kimmich, Sane'nin Galatasaray'a gitmesine şaşırdığını söyledi.

"BENİ ŞAŞIRTAN ŞEY TÜRKİYE'YE GİDİYOR OLMASI"

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Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, "Sane'nin ayrılık kararının biraz tahmin edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Ancak beni şaşırtan şey Leroy'un Türkiye'ye gidiyor olması. Galatasaray'a gitmesi beni şaşırttı." dedi.

'PARÇALI FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

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Galatasaray'a transfer olduktan sonra açıklama yapan Leroy Sane, "Galatasaray mutluluktur. Parçalı formayı giyeceğim için çok mutluyum, başlamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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