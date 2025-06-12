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Leroy Sane resmen Galatasaray'da! Yıldız futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi... Fenerbahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı, forma numarası belli oldu...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılılar Alman devi Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi resmen kadrosuna kattığını açıklarken yıldız futbolcu geç saatlerde İstanbul'a geldi. Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ı seçme nedenini açıklarken, Sarı-Kırmızılılar'da giyeceği forma numarası da belli oldu. İşte detaylar...

Leroy Sane resmen Galatasaray'da! Yıldız futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi... Fenerbahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı, forma numarası belli oldu...
Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfere çok hızlı başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Leroy Sane'nin transferini resmen duyururken Alman yıldız gece yarısı İstanbul'a geldi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

GEÇ SAATLERDE İSTANBUL'A GELDİ

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Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelirken. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Sane'yi havaalanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

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Leroy Sane yaptığı ilk açıklamasında "İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

"ARTIK BENİM YANIMDALAR"

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Sane, geçmişte Galatasaray'a karşı sahaya çıktığını hatırlatarak, "Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'I SEÇME NEDENİNİ AÇIKLADI

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Transfer sürecine dair de açıklamalarda bulunan Sane, sarı-kırmızılı kulübün etkileyici yapısına dikkat çekti ve "Galatasaray'ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI"

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Birçok kulüpten teklif aldığını belirten Sane, Galatasaray'ın ısrarının ve kulübün büyüklüğünün tercihinde belirleyici olduğunu ifade etti ve "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim." dedi.

TÜM DÜNYA TAKİP ETTİ

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Öte yandan Galatasaray YouTube kanalında Leroy Sane için uçak takip yayını yapıldı. Galatasaray'ın yaptığı uçak takip yayınını izleyenlerin sayısı 2.3 milyona ulaştı. Sane'nin İstanbul'da olduğu ilk anları ise 3 Milyon 167 bin kişi izledi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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Yıldız futbolcunun Galatasray'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Sane'nin, Galatasaray'da Dries Mertens'ten boşalan 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

LEROY SANE KİMDİR?

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29 yaşındaki yıldız futbolcu, SG Wattenscheid altyapısında futbola başlamasının ardından Schalke altyapısına geçti. Sane, A takımlar düzeyinde ilk resmi maçına Schalke 04 forması ile Bundesliga'da, 20 Nisan 2014'te Stuttgart karşısında çıktı. Schalke forması altında toplamda 57 maçta süre bulan Sane, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

Alman futbolunun parlayan yıldızı olan Sane, Schalke'de gösterdiği performansın ardından 2016 yılında 52 milyon euro'ya Manchester City'ye imza attı. Manchester City'de Pep Guardiola ile birlikte çalışan Alman yıldız, İngiliz ekibinde 135 maçta 39 gol attı ve 44 asist yaptı.

Sane, 2020'de ise 49 milyon euro'ya Manchester City'den Bayern Münih'e transfer oldu ve Almanya'ya döndü. 5 yıldır Bayern Münih forması giyen Sane, Alman devinde 220 maçta 61 gol ve 55 asistlik performans ortaya koydu.

2015'ten bu yana Almanya A Milli Takımı'nın formasını da giyen Sane, milli takımda 70 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.

SANE'NİN KAZANDIĞI KUPALAR

Leroy-Sane-Joins-Galatasaray-in-Stunning-Free-Transfer-from-Bayern-Munich

-Kulüpler Dünya Kupası - Bayern Münih

-4 Bundesliga - Bayern Münih

-2 Premier Lig - Manchester City

-UEFA Süper Kupa - Bayern Münih

-İngiltere Kupası - Manchester City

-2 Almanya Süper Kupa - Bayern Münih

-2 İngiltere Lig Kupası - Manchester City

-2 İngiltere Süper Kupa (Community Shield) - Manchester City

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