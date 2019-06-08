Lerzan Mutlu bikini pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Havaların ısınmasıyla ünlü isimler de deniz sezonunu açtı. Yoğun iş temposuna ara veren ünlülerin bikinili paylaşımları da sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kış boyunca yoğun maratonda çalışan ünlü isimler, yazın gelmesiyle kendilerini tatil mekanlarına attı. Yazı fırsat bilen ve bikinili paylaşım yapan ünlüler kervanına şarkıcı Lerzan Mutlu da katıldı. Lerzan Mutlu fotoğrafına "bütün iyilere selam olsun" yazdı.

42 yaşındaki şarkıcı verdiği bikinili pozlarla bakanların yüreğini hoplattı. Mutlu'nun paylaşımına Seda Sayan ve Demet Akalın'dan övgü dolu yorum geldi.

Akalın fotoğrafın altına "Yine yalnız yine yalnız bu bebeğe günah be" yazarken İrem Derici ise "Ben bu fotoğrafın üzerine kara kışlardayım. Selülitlerim ve ben saygı duruşundayız şu an size" dedi.

