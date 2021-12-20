Lerzan Mutlu: Eskiden başımızdan aşağı dolarlar atılırdı...

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Lerzan Mutlu bir açılışta görüntülendi. Açılışa katılan isimlerin arasında yer alan Lerzan Mutlu, doların yükselişinden dert yakındı. SnobMagazin'in haberine göre; Mutlu açıklamasında şu şakayı yaptı:

"Eskiden sahneye çıktığımızda başımızdan aşağı dolarlar atılırdı, o para orkestraya kalırdı. Şimdi ki aklım olsa 'Çekilin kenara' deyip paraların yarısını ben toparlardım her halde."

Yatırımlarını neye yaptığı sorulan Mutlu, ''Kıyafete, çantaya birde gayrimenkule'' dedi.

"ONU HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Demet Akalın ile bir süredir araları bozuk olan Mutlu, "Mikserlerle konuşmuyorum. Çok yakın bir arkadaşımla hiç söylemediğim bir şey söyleyerek beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. Mikserlerin hayatımda yeri yok" dedi.



