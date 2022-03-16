Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e açtığı davada savcı beraat istedi! "Özel yazışmalarımı okudu"

Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e açtığı hakaret davasının ilk duruşması görüldü. Seren Serengil'in avukatıyla katıldığı duruşmada, Lerzan Mutlu bulunmadı. Serengil savunmasında, Lerzan Mutlu'nun kendisine haddini ve ahlaki değerleri aşan ifadelerle hakaret ettiğini söyledi.

'MOTOR' SÖZÜNE AÇIKLAMA

Mutlu'nun kendisi için 'Mitoan, şizofren, zavallı, cahil, dönek' gibi hakaret içerikli ifadeler kullandığını da belirten Serengil şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iftirasında bile bulunmuştur. Bütün bu çirkinliği yapan kadının, arkadaşımla görüşmesine içerlediğimden, onun bana atmış olduğu mesaja cevaben söyledim. Kendisinden özellikle bu olaydan dolayı bahsetmiş değilim. Kaldı ki bu görüşme arkadaşımla aramızda özel bir görüşmedir. Olay günü ben kesinlikle şikayetçinin ve tanıkların bir arada olduğunu bilmiyordum. Amacım söz konusu ses kaydını Gülşah Saraçoğlu'na iletmekti. Şikayetçi ve diğer tanıklara iletme kastım yoktu. Ses kaydı Gülşah Saraçoğlu'na sitemden ibarettir. Yine 'motor' sözü ile ilgili kimseyi hedef alarak bu paylaşımı yapmadım. Şikayetçiyi kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Serengil beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaasını açıklayan savcı, Serengil'in üzerine atılı hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesiyle, beraat talep etti. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma bu gerekçeyle ertelendi.

"REKLAM İÇİN BENİ KULLANIYOR"

Duruşmada sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Seren Serengil, "Lerzan Mutlu yaklaşık birkaç senedir gündemde kalabilmek için, reklam için devamlı beni kullanmaya çalışıyor. Benim bir kız arkadaşımla özel mesajlaşmamı ona okutuyorlar. O da dava açıyor." diye konuştu.

