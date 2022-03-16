MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e açtığı davada savcı beraat istedi! "Özel yazışmalarımı okudu"

Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e açtığı davada savcı beraat istedi! "Özel yazışmalarımı okudu"

16.03.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim dinliyor. Lerzan Mutlu'nun açtığı davada savcı Seren Serengil'in beraatini istedi. Seren Serengil mahkemeye geldi ve "Benim bir kız arkadaşımla özel mesajlaşmamı ona okutuyorlar. O da dava açıyor. Reklam için beni kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e açtığı davada savcı beraat istedi! "Özel yazışmalarımı okudu"

Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e açtığı hakaret davasının ilk duruşması görüldü. Seren Serengil'in avukatıyla katıldığı duruşmada, Lerzan Mutlu bulunmadı. Serengil savunmasında, Lerzan Mutlu'nun kendisine haddini ve ahlaki değerleri aşan ifadelerle hakaret ettiğini söyledi.

'MOTOR' SÖZÜNE AÇIKLAMA

Mutlu'nun kendisi için 'Mitoan, şizofren, zavallı, cahil, dönek' gibi hakaret içerikli ifadeler kullandığını da belirten Serengil şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iftirasında bile bulunmuştur. Bütün bu çirkinliği yapan kadının, arkadaşımla görüşmesine içerlediğimden, onun bana atmış olduğu mesaja cevaben söyledim. Kendisinden özellikle bu olaydan dolayı bahsetmiş değilim. Kaldı ki bu görüşme arkadaşımla aramızda özel bir görüşmedir. Olay günü ben kesinlikle şikayetçinin ve tanıkların bir arada olduğunu bilmiyordum. Amacım söz konusu ses kaydını Gülşah Saraçoğlu'na iletmekti. Şikayetçi ve diğer tanıklara iletme kastım yoktu. Ses kaydı Gülşah Saraçoğlu'na sitemden ibarettir. Yine 'motor' sözü ile ilgili kimseyi hedef alarak bu paylaşımı yapmadım. Şikayetçiyi kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

6231a1c41655740708b80cb5

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Serengil beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaasını açıklayan savcı, Serengil'in üzerine atılı hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesiyle, beraat talep etti. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma bu gerekçeyle ertelendi.

0x0-1592309836018

"REKLAM İÇİN BENİ KULLANIYOR"

Duruşmada sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Seren Serengil, "Lerzan Mutlu yaklaşık birkaç senedir gündemde kalabilmek için, reklam için devamlı beni kullanmaya çalışıyor. Benim bir kız arkadaşımla özel mesajlaşmamı ona okutuyorlar. O da dava açıyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel organ itirafı olay olmuştu! Sütyensiz poz verdiCinsel organ itirafı olay olmuştu! Sütyensiz poz verdi
Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"
Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadımEvli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
Anahtar Kelimeler:
Lerzan Mutlu Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyor

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyor

Survivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuç

ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı

ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.