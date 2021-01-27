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LetSign, dokümanların dijitalde tek platform üzerinden paylaşılmasını sağlıyor

27.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Windows ve macOS uyumluluğuna sahip LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapılmasına da izin veriyor

İSTANBUL (AA) - Tüm imzalama ihtiyaçlarına çözüm sunan akıllı platform LetSign, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların dijitalde tek platform üzerinden paylaşılmasını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Windows ve macOS uyumluluğuna sahip LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapılmasına da izin veriyor.

LetSign, farklı kullanım amaçları için modül seçenekleri sunuyor. Ekspres modülü, özellikle karşılıklı iki kişinin imzalayacağı dokümanlar için hızlı bir kullanım olanağına sahip.

Bu seçenekte dokümana imzası istenilen kişiye imza talebini LetSign üzerinden sadece dört adımda göndermek mümkün.

İmzacı, dokümana elektronik ya da mobil imzasını LetSign üzerinden atabiliyor. İmzalı dokümana LetSign üzerinden ulaşılabiliyor. İmzası talep edilen kişinin LetSign üyesi olması ise zorunlu değil.

LetSignPRO ise tek belgede birden fazla kişinin imzasının gerekli olduğu süreçlerin yönetimi için uygun bir çözüm. Web platformu olarak kullanılabildiği gibi lokal olarak da konumlandırılabiliyor. Birden fazla imza gerektiren veya onay süreçlerine dayanan her türlü doküman imzacılar ya da parafçılar arasında dolaştırabiliyor.

İmzalı doküman istenilen hedef sisteme aktarılabiliyor. Tercihe bağlı olarak kurum dışından bir kişi sürece dahil edilebiliyor veya vekil atayabiliyor.

Ayrıca çözüm bünyesinde iş akış dosyalarını takip eden, gereken hatırlatmalar yapan ve kullanıcıya süreç raporu sunan LetAssistant desteği de mevcut. Hukuki geçerli imzalama altyapısına sahip LetSign, dijital bir platform olması nedeniyle kullanıcılarına tasarruf anlamında da büyük faydalar sağlıyor.

Kağıt, kartuş, postalama ve kurye gibi maliyetlerden tasarruf sağlarken, aynı zamanda dokümanları tarama, depolama ve arşivleme sorununu da bitiriyor.

Windows ve macOS uyumluluğuna sahip LetSign, modüler yapısı ve kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Sadece e-imza ve onay sürecine imkân tanıyan platformların aksine LetSign platformu, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapılmasına da izin veriyor.

Bu sayede bir doküman üzerinde çalışan iki farklı firma veya kişi platform içerisinde bulunan LetsChat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. Doküman ile bağlantılı ek dosyalar iletebiliyor.

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