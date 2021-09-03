Levan Kharabadze kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levan Kharabadze hangi mevkiide oynuyor?

Trabzonspor, İrakli Azarovi'den sonra 21 yaşındaki sol bek Levan Kharabadze için de harekete geçti. Dinamo Tiflis forması giyen Gürcü savunmacı, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

LEVAN KHARABADZE KİMDİR?

26 Ocak 2000'de Gürcistan'ın Kutaisi kentinde doğan Levan Kharabadze, ülkesindeki Dinamo Academy'de yetişti. 2018'de Dinamo Tiflis’te futbol oynamaya başlayan Levan Kharabadze, 1 yıl sonra 2019'da FC Zürich'e kiralık olarak gönderildi.

Sol ayağını iyi bir şekilde kullanan 1,85'lik yıldız futbolcu Levan Kharabadze, defans-sol bek mevkinde oynuyor.

