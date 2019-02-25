Levante 1 - 2 Real Madrid

Maçta 43. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarı 60. dakikada Roger Marti, Levante'ye beraberliği getiren golü attı.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Karim Benzema'nın yerine oyuna Gareth Bale girdi. Galli futbolcu, 78. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi. Levante'den Doukoure'nin Real Madridli futbolcu Casemiro'yu ceza sahasında düşürmesinin ardından maçın hakeminin VAR sistemine bakarak aldığı penaltı kararına, ev sahibi takım tepki gösterdi.
Maçın 85. dakikasında Real Madrid'de Nacho ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Hakem İglesias Villanueva, 89. dakikada da Levante'nin yedek kulübesinde oturan futbolcusu Ruben Rocinha'yı itirazlarını devam ettirmesinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek saha dışına attı.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sonuç değişmeyince Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 48'e çıkararak lider Barcelona (57) ve ikinci Atletico Madrid'in (50) ardından 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 30 puanla 13'üncülüğe geriledi.
La Liga'nın 26. haftasında 2 Mart'ta oynanacak maçta Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlayacak.
Düelloda gülen Dortmund
Galatasaray'a Mariano şoku!
Fatih Terim'den maç sonrası derbi eleştirisi!
Juve moral buldu
Fenerbahçe derbide çıkış arıyor
Kartal 4'te 4 peşinde
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti
Fenerbahçe için bomba iddia!
Fikret Orman'dan adaylık sözleri
Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!
UEFA'dan Türk kulüplerine para ödülü
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum