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Akhisar'ın rakibi Sevilla fark attı

İSPANYA HABERLERİ  | 23.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) karşılaştığı Levante'yi 6-2 yendi.

Akhisar'ın rakibi Sevilla fark attı

Sevilla, La Liga'nın 5. haftasında Levante'ye konuk oldu. Endülüs ekibi, Wissam Ben Yedder (3), Daniel Carriço, Andre Silva ve Pablo Sarabia'nın golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Levante''nin golleri ise Roger ve Simon Kjaer'den (kendi kalesine) geldi.

Ligde 3 hafta sonra galip gelen Sevilla, puanını 7'ye çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor sevilla levante Wissam Ben Yedder

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