Akhisar'ın rakibi Sevilla fark attı

Sevilla, La Liga'nın 5. haftasında Levante'ye konuk oldu. Endülüs ekibi, Wissam Ben Yedder (3), Daniel Carriço, Andre Silva ve Pablo Sarabia'nın golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Levante''nin golleri ise Roger ve Simon Kjaer'den (kendi kalesine) geldi.

Ligde 3 hafta sonra galip gelen Sevilla, puanını 7'ye çıkardı.

