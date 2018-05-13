Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

Barcelona, La Liga'nın 37. haftasında Levante deplasmanına konuk oldu.

La Liga'da şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Katalan ekibi, Levante deplasmanında büyük bir şoka uğradı. Mücadelenin 56. dakikasında 5-1 geri düşen Barcelona, direnç göstermesine karşın puan almayı başaramadı ve karşılaşma, 5-4 Levante üstünlüğü ile sona erdi.

Tam 9 golün atıldığı maçta Levante'ye galibiyeti; 9, 30 ve 49. dakikalarda Emmanuel Boateng, 46 ve 56. dakikalarda Enis Bardhi'nin kaydettiği goller getirdi. Barcelona'nın 38, 59 ve 64. dakikalarda Philippe Coutinho ve 71. dakikada Luis Suarez'in ayağından penaltıdan bulduğu goller, puan için yeterli olmadı.

2003 yılından bu yana ilk kez ligde 5 gol yiyen Barcelona, bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı ve namağlup şampiyon olma şansını yitirdi.

Barcelona bu sonuçla 90 puanda kaldı. Levante ise müthiş bir zafere imza atarak puanını 46'ya yükseltti.

