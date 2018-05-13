SPOR

Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 13.05.2018 23:35 | Son Güncelleme

La Liga'nın 37. haftası, uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Levante ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tam 9 gol atılırken Barcelona, 5-1 geri düştüğü mücadelede büyük bir direnç gösterse de puanı kurtaramadı ve karşılaşma 5-4 Levante üstünlüğü ile sona erdi.

Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

Barcelona, La Liga'nın 37. haftasında Levante deplasmanına konuk oldu.

La Liga'da şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Katalan ekibi, Levante deplasmanında büyük bir şoka uğradı. Mücadelenin 56. dakikasında 5-1 geri düşen Barcelona, direnç göstermesine karşın puan almayı başaramadı ve karşılaşma, 5-4 Levante üstünlüğü ile sona erdi.

Tam 9 golün atıldığı maçta Levante'ye galibiyeti; 9, 30 ve 49. dakikalarda Emmanuel Boateng, 46 ve 56. dakikalarda Enis Bardhi'nin kaydettiği goller getirdi. Barcelona'nın 38, 59 ve 64. dakikalarda Philippe Coutinho ve 71. dakikada Luis Suarez'in ayağından penaltıdan bulduğu goller, puan için yeterli olmadı.

2003 yılından bu yana ilk kez ligde 5 gol yiyen Barcelona, bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı ve namağlup şampiyon olma şansını yitirdi.

Barcelona bu sonuçla 90 puanda kaldı. Levante ise müthiş bir zafere imza atarak puanını 46'ya yükseltti.

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Dikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haberDikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haber
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona levante La Liga

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

Emre Mor'un Celta Vigo'da kalması bekleniyor

Emre Mor'un Celta Vigo'da kalması bekleniyor

Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

Emenike 'uykum var' diyerek antrenmanı terk etti!

Emenike 'uykum var' diyerek antrenmanı terk etti!

Neymar'ın Real Madrid ile 2 kez transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi!

Neymar'ın Real Madrid ile 2 kez transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi!

Sergi Roberto'ya 4 maç ceza verildi

Sergi Roberto'ya 4 maç ceza verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.